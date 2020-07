Frölunda: Vi vill låta vår process ha sin gång

I går blev det klart att NFL-laget Washington tar bort ”Redskins” helt, ett ämne som debatterats i flera år – då namnet anses nedsättande mot den amerikanska ursprungsbefolkningen.

Likaså gäller SHL-klubben, Frölunda Indians.

Frölunda som för fem år sedan blev anmälda till diskrimineringsombudsmannen (DO) på grund av namnet och loggan ansågs vara diskriminerade, har blivit satt under press under våren.

Nu har Washington valt att agera och ta bort ”Redskins” – kommer det här påskynda det processen för Frölunda?

– Det är klart att påverkan utifrån och media sätter en prägel på det och man styrs ju av känslor och det är ju viktigt att vi gör vårt jobb inför vårt beslut om hur framtiden ska se ut. Därför känns det bra att processen redan har startat för ett par månader sedan, säger Christian Lechtaler, Frölundas klubbdirektör, till SVT Sport.

”Vi vill skynda på processen”

Känner du att ni har något annat val än att ta bort namnet och loggan i nuläget?

– Jag vill inte kommentera det här och nu, vi vill låta vår process och den analys som görs ha sin gång, så får man se vad det utmynnar i. Det är ungefär samma läge som det var när jag pratade med er sist. Vi vill skynda på den här processen, säger Lechtaler.

Hur Frölunda ska möta framtiden med loggan och namnet är något som kommer gå i mål till hösten.

– Och det är egentligen då vi kommer ta den här frågan vidare internt för Frölundas del.

Men exakt när under hösten beskedet kommer vill inte Frölundas klubbdirektör svara på.

– Jag har inget exakt datum det är ett arbete som ska göras och när det är klart, då tar vi ett beslut. Det finns ingen anledning att skynda på för att ha en deadline med ett datum. Men det är klart att ju snabbare desto bättre såklart. Men det finns ingen anledning att stressa fram någonting.