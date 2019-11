Frölundas supervändning: Vidare i CHL efter Lasus hattrick

Det allra mesta den här kvällen kom att handla om Frölundas forward Nicklas Lasu.

Med 13 minuter kvar av matchen ledde visserligen Frölunda med 4-2, men i det läget var Färjestad vidare. Då tacklade Johan Ivarsson Nicklas Lasu i ryggen, en tackling som träffade Lasu i huvudet. Domaren dömde ut Ivarsson två plus två minuter.

Det blev början på Lasu-show. På bara nio minuter gjorde han tre mål, de två första vispade han in i närheten av mål på reuturer. Det tredje smällde han in via ett slagskott. Målen betydde 5-2, 6-2 och 7-2 – och Frölunda var vidare.

– Jag är glad för Nicklas skull, det är fantastiskt. han gör alltid ett gediget arbete och att han få vara med och avgöra det är fantastiskt kul, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg i SVT:s sändning.

Överkörningen fullbordades sedan när Theodor Lennström skickade in 8-2 i öppen kasse.

– Jag är jätteglad och fantastiskt imponerad av mina spelar som kan spela så här skarpt i en så viktig match, fortsätter han.