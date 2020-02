Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Garpenlöv om kärleken efter mammans bortgång: ”Jag blir rörd” Foto: SVT

Garpenlöv om kärleken efter mammans bortgång: ”Jag blir rörd”

Förbundskaptenen Johan Garpenlöv var inte med på första träningen när Tre Kronor samlades för landslagsturneringen i Globen tidigare i veckan. Efter en lång tids sjukdom gick hans mamma Eva bort under tisdagen.

– Jag blir rörd när man hör att hon ställt upp för andra, för mig betyder det jättemycket, säger Garpenlöv om all kärlek som mött honom under dagarna som gått.

