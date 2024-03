Det var i en match mot just Luleå som Olsson skadades i en närkamp med Petra Nieminen och fick påbörja en lång rehab som troddes vara säsongen ut.

Hon höll tummarna för att Frölunda skulle besegra Djurgården i kvartsfinalen, vilket klarades efter maximala fem matcher, för då skulle det öppna sig för spel.

”Blev extra känslosamt”

Nu väntar Luleå på hemmaplan under måndagen i den första semifinalen i bäst av fem matcher för Olsson som under slutspelet stått i Frölundas bås under damlagets första slutspel någonsin.

– Jag visste planen: Att om vi skulle gå vidare så går vi för det. Så det är klart att det blev extra känslosamt för min del efter slutsignalen, för då visste jag vad planen var, säger Olsson till GP.

25-åringen är en av Sveriges absolut bästa spelare och har sedan tidigare två SM-guld på meritlistan.

Klipp: Se tacklingen när Hanna Olsson skadade sig (13 oktober 2023)