Här är förutsättningarna med fem omgångar kvar av SHL

Det är flera lag som kan komma att röra på sig i de sista omgångarna av SHL. Det är jämna strider om förstaplatsen, direktplats till kvartsfinalen och två lag som försöker ta sig till åttondelsfinalen.

1. Luleå, 90 poäng

Matcher kvar att spela: HV71 (h), Linköping (b), Linköping (h), Färjestad (b), Växjö (h).

Luleå har varit ett av ligans jämnaste lag den här säsongen, och har nu allt i sina egna händer. Luleå har två poäng till godo ned till Färjestad på andraplatsen, och sju poäng ned till Frölunda. För Luleå blir bortamatchen mot Färjestad en nyckelmatch. Vinner laget den kampen så är chanserna goda att de behåller förstaplatsen.

2. Färjestad, 88 poäng

Matcher kvar att spela: Brynäs (h), Örebro (b), Växjö (b), Luleå (h), Djurgården (h).

Även Färjestad har egentligen allt i egna händer för att lyckas hamna etta efter 52 omgångar. Men då krävs seger mot Luleå, och att man inte tappar fler poäng än Luleå i de övriga matcherna. Färjestad låg efter åtta omgångar endast på en tolfteplats, men har efter det fått bättre utdelning och klättrat rejält i tabellen.

3. Frölunda, 83 poäng

Matcher kvar att spela: Linköping (h), HV71 (b), HV71 (h), Djurgården (b), Brynäs (h).

Frölunda är det lag som ligger mest förankrat i sin position av slutspelslagen med fem poäng upp till Färjestad och fem poäng ned till Växjö. Frölunda möter i fyra av sina fem matcher lag som är inblandade i streckstrider, där dubbelmötet mot HV71 som jagar en topp-sex placering, blir två viktiga matcher.

Frölunda är ett av topplagen som har bra form inför avslutningen av SHL Foto: Bildbyrån

4. Växjö, 78 poäng

Matcher kvar att spela: Rögle (h), Mora (b), Färjestad (h), Skellefteå (h), Luleå (b).

Fjolårets dominant har inte haft en lika enkel säsong det här året. Men laget är ändå med i toppen av tabellen med fem omgångar kvar. Växjö har endast en poäng mer än Djurgården, och för att klara av att säkra hemmaplansfördel i kvartsfinalen så måste laget bland annat gå igenom både Färjestad och Luleå, samt Skellefteå som varit ett topp-fyra lag sedan nyårsskiftet.

5. Djurgården, 77 poäng

Matcher kvar att spela: Skellefteå (h), Rögle (b), Mora (h), Frölunda (h), Färjestad (b).

Djurgården har ett tufft spelschema de sista fem omgångarna, men laget siktar ändå uppåt. Med fem poäng ned till sjätteplatsen och en poäng till fjärdeplatsen är det hemmaplansfördel i kvartsfinalen som lockar för Djurgården som har betydligt bättre statistik på hemmaplan än på bortaplan där laget haft problem i vinter.

6. Malmö, 73 poäng

Matcher kvar att spela: Mora (h), Brynäs (b), Timrå (b), Rögle (h), Örebro (h).

Malmö är ett av lagen som jagas i tabellen med fem omgångar kvar att spela. De ligger just nu en poäng före Skellefteå, och tre före HV71 som båda jagar en kvartsfinalsplats. Malmö möter i de sista fem omgångarna fem av de sex sämst placerade lagen i tabellen, men går in i perioden med en dalande form. Senaste tio omgångarna har laget endast tagit tolv poäng, vilket är nionde bäst i ligan under den perioden.

Både Skellefteå och Brynäs vill klättra i tabellen Foto: Bildbyrån

7. Skellefteå, 72 poäng

Matcher kvar att spela: Djurgården (b), Timrå (h), Örebro (h), Växjö (b), Rögle (b).

Skellefteå hade en mycket tung höst. Innan årsskiftet låg laget på en elfteplats, men efter det har Skellefteå hittat ett bättre spel. Efter nyår har laget tagit 32 poäng på 18 matcher, enda lagen som är bättre är Luleå och Färjestad. Nu är laget endast en poäng bakom Malmö som innehar sista platsen till kvartsfinal.

8. HV71, 70 poäng

Matcher kvar att spela: Luleå (b), Frölunda (h), Frölunda (b), Timrå (b), Linköping (h).

HV71 har haft en säsong med höga toppar och djupa dalar. Laget har under perioder varit det mest formstarka laget i ligan, för att sedan tappa allt och vara ett av de formsvagaste lagen. Nu gäller det för HV71 att hitta en formtopp igen för att ta sig upp till sjätteplatsen. De senaste tio omgångarna har laget endast lyckats ta nio poäng, endast Linköping och Timrå är formsvagare.

9. Rögle, 69 poäng

Matcher kvar att spela: Växjö (b), Djurgården (h), Brynäs (b), Malmö (b), Skellefteå (h).

Rögle har bra möjligheter att nå sitt första slutspel sedan säsongen 93/94. Laget har fyra poäng till godo till Brynäs på elfteplats, men även fyra poäng upp till Malmö på sjätteplats. Med lagets spelschema finns det goda möjligheter till att klättra, om laget hittar en god form under de sista omgångarna. Senaste tio omgångarna är laget det sjätte bästa i ligan, före Djurgården, Brynäs, Malmö och Skellefteå. Alltså ingen omöjlighet för skåningarna att klättra om formen fortsätter.

10. Linköping, 65 poäng

Matcher kvar att spela: Frölunda (b), Luleå (h), Luleå (b), Brynäs (h), HV71 (b).

Linköping har en tung period bakom sig. Efter den fina hösten där laget låg i toppen av tabellen har Linköping nu tappat. De senaste tio omgångarna har laget endast skrapat ihop sju poäng, endast Timrå är sämre. Nu krävs det att laget hittar en formtopp för att fortsatt ha hopp om att få spela slutspel. Men det blir inte enkelt, de tre närmaste omgångarna är mot två av de tre bästa lagen, där två av matcherna är mot serieledande Luleå. Linköping har samma poäng som elfteplacerade Brynäs, och tre poäng fler än Örebro på tolfteplats.

Linköping har haft det tungt den senaste tiden Foto: Bildbyrån

11. Brynäs, 65 poäng

Matcher kvar att spela: Färjestad (b), Malmö (h), Rögle (h), Linköping (b), Frölunda (b).

Brynäs jagar Linköping, och är just nu på samma poäng men med sämre målskillnad. Brynäs har liksom Linköping ett tufft schema de sista omgångarna med möten mot Färjestad och Frölunda. Det blir viktigt för Brynäs i jakten på tiondeplatsen att vinna matchen mot just Linköping, som spelas den näst sista omgången. De senaste tio omgångarna ligger Brynäs på en tiondeplats med tolv poäng.

12. Örebro, 62 poäng

Matcher kvar att spela: Timrå (b), Färjestad (h), Skellefteå (b), Mora (h), Malmö (b).

Örebros formkurva går spikrakt uppåt. Sedan det stod klart att målvakten Jhonas Enroth skulle ansluta till laget har laget imponerat. Laget har de senaste tio omgångarna tagit 20 poäng, endast de fyra topplagen är bättre. Örebro har endast tre poäng upp till Linköping, och fortsätter den goda formen så har laget goda möjligheter att ta sig in på den sista slutspelsplatsen.

13. Mora, 54 poäng

Matcher kvar att spela: Malmö (b), Växjö (h), Djurgården (b), Örebro (b), Timrå (h).

För Mora blir det väldigt svårt att undvika kval. Det är 15 poäng kvar att spela om, och laget har åtta poäng upp till Örebro. Det hjälper inte att laget de jagar är ett av de formstarkaste i ligan heller. Med största sannolikhet gäller det för Mora att hitta en bra form som de kan ta med sig in i ett kval.

14. Timrå, 41 poäng

Matcher kvar att spela: Örebro (h), Skellefteå (b), Malmö (h), HV71 (h), Mora (b).

För Timrå är det helt klart att det blir kval. Det har varit en tung säsong för nykomlingarna, som nu får börja ladda inför ett kval.