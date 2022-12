Los Angeles låg under med två mål efter andra perioden. Men med ett mål av Alex Iafallo i powerplay i tredje och sedan ytterligare ett mål av Sean Walker lyckades Los Angeles ta matchen till förlängning och slutligen straffar.

I andra straffomgången satte Viktor Arvidsson sitt skott bakom Colorados målvakt Aleksandr Georgijev, Colorado missade sin straff och Adrian Kempe kunde slå spiken i kistan och bärga vinsten till Los Angeles.

Förlust för fyra svenska målskyttar

Utöver svenskduon var det fem svenska spelare som blev målskyttar under nattens omgång. Den enda som därefter kunde räkna hem segern var dock Calle Rosén, då hans Saint Louis besegrade Chicago med 3-1.

Även Mika Zibanejad blev målskytt för sitt New York Rangers, när de föll mot Tampa Bay med 2-1. Rangers-spelaren är den fjärde bästa svenska poängspelaren under NHL-hösten. Förstaplatsen kniper dock Erik Karlsson, som gjort 48 poäng för San Jose Sharks. Totalt har 72 svenskar gjort poäng i NHL under hösten.

Se den nuvarande svenska poängligan i NHL i faktarutan nedan.