Här urartar SHL-matchen – slagsmål i båset

– Jag är på väg mot vårt bås, blir intryckt i deras båsdörr och så hammar jag där. De hugger tag i mig och då får man stöka och böka lite. Det är kul när det händer lite också, kommenterade Malmös lagkapten Fredrik Händemark det hela i C Mores sändning.

– Matchstraffet får mackan för att han hoppar in i båset och slåss, kommenterar domaren Mikael Holm i C More.

Upprinnelsen till bråket var att just Händemark blev intryckt i Färjestad bås.

Matchen var hård och känsloladdad och i den tredje perioden tilldelades ytterligare ett matchstraff – Henrik Hetta var lite för het i en tackling och fick fem plus 20 minuters utvisning för en huvudtackling.

”Det ska brinna lite”

Matchen då?

Jo, det blev till slut hemmalaget som drog det längsta strået. Axel Ottosson satte slutresultatet 3-1 efter ett mål som godkändes efter videogranskning. Ottosson drog först med sig pucken med handen men lyckades precis innan mållinjen få klubba på pucken.

Färjestad bröt i med segern en förlustsvit på fyra raka matcher.

– Grymt kul att spela, det ska brinna lite och det gjorde det i den här matchen. Nu är vi tillbaka på vinnarspåret och förhoppningsvis kan vi fortsätta på det, säger Färjestads Axel Ottosson.