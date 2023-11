Kan inte hålla tillbaka tårarna då Henrik Lundqvist hyllar familjen – se talet i spelaren ovan

Henrik Lundqvist, 41, var en av tre målvakter som under galan valdes in till ishockeyns Hall of Fame.

Lundqvist spelade 15 säsonger i New York Rangers och blev säsongen 2011-2012 utsedd till NHL:s bäste målvakt.

Utöver det har han ett OS-guld och ett VM-guld med Tre Kronor.

I talet hyllades han sin familj och då han hade pratat klart skrek publiken i salen hans namn.

Se talet och då publiken skanderar ”Henrik” i spelaren ovan.