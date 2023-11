Nylanders mål kom fem minuter in i mittenperioden och innebar att hemmalaget kvitterade till 2–2. Efter en rörig situation framför mål drog Nylander med sig pucken och vek fräckt in den via en Vancouver-back.

27-åringen, som gjort poäng i 15 raka matcher, förlängde i och mitt sitt mål klubbrekordet för längsta poängsvit i början av en säsong.

– Han har ett uppdrag. Målet i dag, han skulle inte stoppas. Han hittar ett sätt att få in pucken. Det är kul att se, säger Toronto-forwarden Bobby McMann till nhl.com.

Tio minuter senare kunde Toronto gå upp i ledningen tack vare Noah Gregor, som förvaltade en passning från Morgan Rielly.

I tredje gjorde sedan Nicholas Robertson 4–2 innan David Kampf slutligen punkterade matchen med sitt första mål för säsongen och fastställde slutresultatet 5–2.

Nästa match spelar Toronto i Stockholm den 17 november. Då ställs man mot Detroit.

En annan svensk som noterades för poäng i mötet var Vancouvers Elias Pettersson. Hans assist vid 1–0-målet innebär att han befäster sin plats i toppen av poängligan med 25 poäng på 15 matcher.

Nylander ligger å sin sida på delad fjärdeplats med 22 poäng.

SE MER: Nylander med ny show – stod för briljant assist (11 november)