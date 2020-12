Hockeyförbundet utreder misstänkta matchen

Mitt under matchen stoppade Svenska Spel möjligheten till livespel på matchen, som slutade 4–8. Avvikande odds föranledde misstankar om spelfusk, som nu ska utredas av spelbolaget.

Även Svenska ishockeyförbundet ser allvarligt på frågan och låter säkerhetsavdelningen starta en utredning.

– Utifrån de signaler som vi fått så har vi påbörjat en utredning via vår säkerhetsfunktion. Där är vi just nu, vi kommer att utreda vidare. Vi måste få in mer information, det är därför vi drar igång, säger tävlingschefen Olof Östblom till TV4.

Hockeyallsvenskans tillförordnade vd Gabriel Monidelle säger till ligans webbplats att man bistår förbundet i utredningen.

”Jag känner mig väldigt trygg med de rutiner och protokoll som vi har i hockeyallsvenskan och inom svensk ishockey”, säger han.

KLIPP: Björklöven förlorade hemma mot Mora med 4-8