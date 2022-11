AM • Jag har två personliga minnen av Börje Salming. Det första 1987 när jag befann mig i Toronto i mitt arbete. Man måste ju se ishockey här tänkte jag som är måttligt sportintresserad. Börje spelade den kvällen och gjorde mål naturligtvis. Ett antal biffiga kanadensare stod framför mig, men jag ropade högt "Heja Börje!". Han vänder sig om, söker med blicken och höjer klubban. Det ögonblicket glömmer jag aldrig. Långt senare, tror det var 2015, så är han på bokrelease på ett stort varuhus i Göteborg. Jag ser Börje stå ganska ensam i ett hörn, så jag går fram och säger med kläm i rösten "Heja Börje!". Jag får ett oförglömligt leende tillbaka och vi pratar om hockeymatchen 1987 och om mat. Jag fick ta en bild och skickade den till mina vänner i Kanada. Reaktionen var typ som om jag hade mött något från himlen och lyckats ta en bild. "Oh my God, is that Börge Salming???!!!" , Börje Salming - oförglömlig - unforgettable.