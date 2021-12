HV71, som i förra omgången bröt en fyra matcher lång förlustsvit, inledde matchen bäst.

De var det klart bättre laget i matchinledningen, och tog rättvist ledningen efter fem minuter genom Tyler Vesel i numerärt underläge. Och även om Modo kvitterade drygt halvvägs in i perioden var det ändå HV som ledde efter den första perioden, då Jesper Kokkonen efter 13.07 tog tillvara på en stolpretur – till den forne HV-stjärnan Fredrik Stillmans stora glädje. Stillman hyllades inför matchen, då han nyligen valdes in i svensk hockeys Hall of Fame.

Norbe kvitterade

I den andra perioden var det dock Modo som var det bättre laget, och inom loppet av 60 sekunder vände serietvåan underläget till ledning, genom två snabba mål.

Men i den tredje perioden, kvitterade Daniel Norbe, då han med ett fint direktskott satte 3–3.

Avgjorde i förlängning

Det oavgjorda resultatet stod sig ordinarie matchtid ut, och den högkvalitativa och intensiva matchen gick till förlängning.

Och drygt halvvägs in i förlängningen kom avgörandet, som fick hemmapubliken i extras. Jonathan Davidsson fintade bort Modos Riley Woods totalt, innan han med ett distinkt avslut intill den första stolpen satte 4–3 – vilket befäste HV:s serieledning.

– Jag tror att det är ett av mina snyggaste mål jag gjort hittills, säger en leende Davidsson till C More.

– Det betyder väldigt mycket. Vi har haft några tuffa matcher, men nu är vi på gång igen.