HV-stjärnan bortbytt av Rangers

Lias Andersson lämnade New York Rangers mitt under förra säsongen och avslutade den i HV71. Rangers ville sedan ha tillbaka svensken till NHL:s uppstart – men Andersson valde att tacka nej.

Sedan dess har Andersson varit kvar i Jönköping och är nu en viktig pusselbit i ett HV71 som av många tippas bli ett topplag i SHL den här säsongen.

Bortbytt till Kings

NHL-draften startade i natt och nyligen avslutades den andra draftrundan. Där valde New York Rangers att trejda Lias Andersson till Los Angeles Kings och fick draftval nummer 60 i utbyte där plockade in den lovande forwarden, Will Cuylle.

Lias Andersson tillhör därmed numera Los Angeles Kings där han har möjlighet att bli lagkamrat med en annan svensk i Adrian Kempe.

”Han ska ingenstans”

Nästa NHL-säsong föräväntas dra igång i januari, men redan då kommer inte Lias att befinna sig i Los Angeles, menar HV71:s sportchef, Johan Hult.

– Lias kommer att vara här resten av säsongen och ska ingenstans. Det enda som är att detta öppnar för honom att fortsätta sin säsong i NHL när vi är klar med vår säsong till våren. Men den möjligheten hade funnits oavsett om han tillhörde Rangers, Kings eller någon annan NHL-klubb, säger Hult och fortsätter:

– Lias har deklarerat tidigt att han vill och ska vara här under hela den här säsongen. Det är så allting är utformat, så det här förändrar ingenting.

HV71 spelar nästa match under torsdagen när man möter Skellefteå på bortaplan.