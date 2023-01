Frölunda fick en mardrömsstart borta mot HV71. Underläge 0-2 med bara åtta minuter spelade. Till slut vann HV71 med 6-3 och tar kliv från botten av SHL.

– Vi var väldigt effektiva i första perioden och får in pucken, säger HV71:s tränare Tommy Samuelsson i C More.