Två snabba mål av Brynäs – 2–2 i semirysaren

Efter att ha tappat en 5-2-ledning till förlust i slutminuterna i första semifinalen var HV71 på jakt efter att utjämna serien i match två. Det syntes inledningsvis.

Jönköpingslaget var det hetaste laget inledningsvis och tog rättvist ledningen halvvägs in i den första perioden när Kennedy Marchment rundade kassen och via en Brynässkridsko fick in 1-0.

Brynäs lyfte emellertid upp spelet under andra halvan av första perioden och hade ett kanonläge när Katerina Mrazova i slottet fick en passning från bakom mål. Men Alba Gonzalo var snabb med vänstra benet och räddade.

I den andra perioden kunde Marchment utöka ledningen när hon gjorde sitt andra mål i matchen. Efter att Michelle Löwenhielm fått in pucken till en fristående Marchment framför mål hann kanadensaren skjuta ett skott som Eveliina Suonpää räddade, och sedan sätta 2-0 på returen.

Brynäs fick chansen att kvittera i slutet av andra perioden i powerplay. Då träffade först poängdrottningen Lara Stalder ramen, för att sedan med en hård passning till Josefin Bouveng som centralt kunde skicka in reduceringen.

– Jag åker på en pissutvisning som inte ska vara en utvisning, säger en besviken Anna Kjellbin om utvisningen som Brynäs reducerade på.

Och det var inte över där. Bara minuten senare gled Denisa Krizova på egen hand igenom HV-försvaret och kvitterade med två minuter kvar av andra perioden.

– Så länge man skapar lägen är det bara att tro på det, och det är väl det vi gör, säger Brynäs Erika Grahm till SVT Sport efter andra perioden.

Matchen pågår.