HV71 tippades av flera experter tillhöra toppen i SHL den här säsongen. Så har det inte blivit. Istället parkerar nykomlingen som nästjumbo i tabellen efter 32 omgångar, fyra poäng från kvalstrecket, men hela nio poäng från slutspel.

Under säsongen har laget, som just nu leds av Färjestads förre guldtränare Tommy Samuelsson, förstärkt med nya spelare. I november togs tidigare NHL-stjärnan Niklas Hjalmarsson in för att bringa stabilitet. Senast i raden av förstärkningar är toppbacken Oliwer Kaski och NHL-meriterade anfallaren Nick Shore. Just nu har man tio backar och 16 anfallare i truppen och flera med hög profil.

Trots det så har man inte lyckats lyfta.

Nu görs nästa drag från ledningen för att få ordning på skutan.

Enligt uppgifter till SVT Sport har en kontakt etablerats med den snart 55-årige Richard Grönborg. Grönborg har redan skrivit avtal med finska mästaren Tappara till nästa säsong, men är nu aktuell för HV71 på konsultbasis, enligt SVT Sports uppgifter.

Uppgifter till SVT Sport gör också gällande att assisterande tränaren Johan Åkerman blir den som får flytta på sig. I så fall kommer Grönborg att ingå i en ledartrojka med Fredrik Stillman och Tommy Samuelsson. Grönborg har ett förflutet med både Stillman och Samuelsson i Zürich Lions, klubben som han nyligen fick sparken av.

