HV71 krossade Timrå på hemmais – igen

När Timrå gästade HV71 i början av november fick man vända hem med en 0-5-förlust. Inte blev det mycket bättre när de under tisdagen fick chans till revansch i Kinnarps Arena.

Med sitt första SHL-mål för HV71 banade Markus Lauridsen vägen för storsegern med 7-1. Backen gav HV71 ledningen med 1-0 när han satte ett slagskott från strax innanför blålinjen efter tolv minuters spel.

– Ja, det var på tiden. Det har varit ganska mycket lägen och lite stolpe och ribba och sådär. Så det var skönt att se den gå in, säger Lauridsen till C More.

Avgjorde matchen i andra

Den tidigare Timrå-spelaren Johan Johnsson utökade till 2-0 några minuter senare efter fint förarbete av Oscar Sundh, innan Johannes Kinnvall reducerade kort därefter.

Mattis Tedenby hann sätta 3-1 för HV71 före första periodpausen och i period 2 säkrade hemmalaget segern. Anton Bengtsson x2, Simon Önerud och Robin Figren hette målskyttarna när 3-1 blev 7-1.

”Måste visa vem fan man är”

Periodens sista mål genom Bengtsson kom när endast två sekunder återstod. Utöver två mål gjorde han även två assist och var poängbäst.

Efter den andra perioden var Timrås kapten Hampus Larsson inte nådig i sin kritik mot det egna laget.

– Vi blir frånåkta på alla plan. Vi vinner inga närkamper och är inte där och spelar hockey i dag. Det gäller att kriga för varandra och Timrå, och man måste komma ut och visa vem fan man är. Kolla sig själv i spelen, säger han till C More.