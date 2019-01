Rögle bröt Skellefteås segersvit

Annars såg det till en början ut som vanligt. Skellefteå inledde starkt och Oscar Möller visade att målformen håller i sig, tvåmålsskytten senast mot Örebro satte 1–0 redan efter drygt två minuter, hans 100:e mål i SHL.

Linus Sandin lyckades kvittera för Rögle sedan han skickat in en puck från bakom förlängda mållinjen, via Skellefteåmålvakten Mantas Armalis och in.

– Alltid kul att göra mål och hjälpa laget, säger Sandin till C More.

Straffmiss nära ge seger

Matchens snackis var annars Albin Erikssons straff i den andra perioden. Skellefteåspelaren blev upphakad i friläge och valde att ta straffen själv. Den 18-årige anfallaren siktade mot krysset, fick en halvträff och såg i stället pucken glida in längs isen bakom en helt ställd Justin Pogge i Rögle-målet. Både Eriksson och Pogge skakade på huvudet efteråt.

– Det är nog den sämsta straffen jag lagt någonsin, jag vet inte vad som hände, säger en leende Eriksson till C More.

Linus Sandin blev tvåmålsskytt han i en tilltrasslad situation tryckte in 2–2, precis då Skellefteå blivit fulltaligt.

Ett matchstraff på Jesper Jensen i matchens slutskede fällde till slut avgörandet. Hemmalaget lyckades reda ut stormen under full tid, men förlängningen hade knappt börjat innan Kodie Curran kunde sätta 3–2 i spel fyra mot tre.