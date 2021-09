Lagkaptenen Simon Önerud: ”HV71 är bara på besök i allsvenskan”

Efter 36 raka säsonger i högsta serien trillade klassiska HV71 överraskande ur SHL i våras efter förlust i kvalet mot Brynäs.

Jönköpingsborna var i chock, men efter en lång sommar börjar nu resan tillbaka till svensk hockeys finrum.

I kväll är det hockeyallsvensk premiär hemma mot AIK.

– Mitt enda mål som jag har i sikte framför mig är att vi ska ta oss tillbaka till SHL så snabbt det bara går, säger lagkaptenen Simon Önerud till SVT Sport efter torsdagens träningspass.

Storsegrar på försäsongen

Jönköpingslaget har en stark trupp på pappret och har lyfts fram som en av tidernas största förhandsfavoriter i hockeyallsvenskan.

Under försäsongen har de bland annat krossat allsvenska motståndarna Tingsryd med 7-1 samt Troja-Ljungby med 9-0.

Hur bra är ni, Simon Önerud?

– Vi är riktigt bra, men det finns det flera lag som är och vi är medvetna om att det kommer att bli jäkligt tufft. Det kommer inte att bli 9-0 eller 7-1 i serien utan snarare uddamålssegrar och en del uddamålsförluster. Men vi ska vara med och fajtas om poängen i varenda match och se till att dra det längsta strået.

Samuelsson ny i tränarbåset

Nye tränaren Tommy Samuelsson, 61, har varit med om det mesta under sin hockeykarriär. Han blev berörd av HV71:s uttåg ur SHL i våras.

– Jag vet inte om det beror på att man har levt i den här hockeyfamiljen så länge, men jag påverkades av den här situationen som HV drabbades av, och även Brynäs. Att spela de där kvalmatcherna är inte roligt alltså. Det här är en sport som berör väldigt många.

Vad lockade dig med den här utmaningen?

– Dels att jag älskar hockey, dels att få vara en del av det uppbyggnadsarbete som måste göras för att HV71 ska hitta tillbaka på kartan dit man vill vara.

Davidsson: ”Mer glädje än någonsin”

Samuelsson är ett av många nya ansikten i HV71 den här säsongen. Bröderna Jonathan, 24, och Marcus Davidsson, 22, är två andra.

Under försäsongen i augusti sade Jonathan till Sportbladet att han hade haft ”sina tre bästa veckor i karriären hittills”.

Kan du utveckla det?

– Det är just glädjen att komma till jobbet. Jag hade det väldigt bra i Djurgården också, men lite tuffare borta i Nordamerika. Glädjen jag har här och nu är bättre än någonsin. Det är go stämning och alla är fokuserade på vår uppgift. Vi har det skönt i laget just nu, säger Davidsson.

Ingen risk att HV71 blir ett nytt Modo, AIK eller Södertälje? Det vill säga ett lag som inte tar sig tillbaka upp direkt utan fastnar i allsvenskan.

– Jag är säker på att vi kommer att ta steget. Alla grabbar som sitter här inne, alla ledare, all publik, alla går in för det här. Vi har ett otroligt bra lag och det ska bli jävligt kul med seriepremiär.

På söndag, i Sportspegeln 19.00, sänder SVT ett länge reportage om HV71.