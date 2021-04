HV71 åker ur SHL – klara för hockeyallsvenskan

Oula Palve.

Så heter Brynäs stora hjälte efter att han avgjort i förlängningen i den femte matchen mot HV71. Ett mål som innebär att Brynäs spelar vidare i SHL kommande säsong medan det är hockeyallsvenskan som väntar för HV71.

Det femte mötet mellan dessa lag var precis som de tidigare matcherna en jämn historia. Brynäs tog ledningen i den första perioden innan HV71 vände till 2-1.

I den tredje fick Brynäs en perfekt öppning när lagkaptenen Anton Rödin kvitterade bara efter tre minuter. Lagen bytte sedan chanser med varandra och ett avgörande kunde landat i bägge burarna.

Berglund viktig injektion

I stället gick matchen till förlängning. HV71 fick lov att göra mål för att hålla liv i den här serien och man startade bra. Man skapade oro kring Samuel Ersson i Brynäsmålet men utan att få in pucken.

I stället efter drygt fem minuter vände Brynäs på spelet, Patrik Berglund hade varit frånvarande tidigare under serien. Nu var han med och började med att assistera till 1-0.

”Bara mörkt och tomt”

Det var sedan Berglund som skickade in en puck från vänster när Brynäs vände spelet snabbt i en kontring och finländaren Oula Palve befann sig där inne, letade upp returen och skickade in målet som håller kvar Gävlelaget i SHL.

– Det är bara mörkt och tomt. Det är svårt att sortera in det, det är skit och det har varit tufft. Det har varit en enormt tuff påfrestning. Jag är enormt besviken på mig själv och det är möjligt att jag övervärderade mig själv litegrann, säger HV-tränaren Stephan Lundh till C More.

Kom till Brynäs från LHC

Palve inledde säsongen i Linköping och kom dit med höga förväntningar på sig. Men efter 31 matcher och tolv poäng fick han lämna – och hamnade i Gävle. I grundserien blev det 14 poäng på 25 matcher och nu är det alltså han som skjuter klubben kvar i SHL.

