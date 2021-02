Örebro stoppade Skellefteås segertåg

Stefan Warg gör inte mål i varje match.

Men han gör det ofta mot gamla klubben Skellefteå AIK. Warg som fanns med i västerbottningarnas guldtrupp 2014.

I tisdagkvällens match i Behrn Arena sköt hans sitt tredje mål för säsongen – och säsongens andra mål mot just Skelleteå.

Annars såg det länge ut som att Skellefteå skulle förlänga sviten och ta en tolfte raka seger.

Redan efter 16 sekunder sköt Jesper Frödén 0-1.

Den ledningen stod sig första perioden ut.

Örebro tog kommandot

Sedan kom utdelningen. För Örebro.

Finländaren Joonas Rask kvitterade i powerplay och det var oavgjort in i andra periodpausen.

När alla väntade på att hemvändaren Pär Lindholm skulle lyfta bortalaget, som blev klar för Skellefteå strax före övergångsdeadline under måndagen, var det istället Örebro som tog befälet.

Daniel Muzito Bagenda gjorde 2-1 och nämnde Stefan Warg satte 3-1.

– Jag vallade in den snyggt på Möller där ha ha...nej jag skojar, jag försökte bara få den på mål. Det var kul att vi vann, säger Stefan Warg till C More.

Lindholm nätade direkt

Skellefteå tog ut målvakten Gustaf Lindvall med över tre minuter kvar – och satte ihop den gamla ”guldkedjan” med Pär Lindholm, Joakim Lindström och Oskar Möller.

Och med 2.25 minuter kvar av matchen kom också reduceringen – av just Pär Lindholm, på Joakim Lindströms passning.

Hans första mål i Skellefteåtröjan på tre säsosnger.

Men det räckte inte. Skellefteås segersvit stannade på elva matcher.

– Jag tycker inte vi gjorde någon bra match. Jag tycker inte vi är där riktigt, och det var inte min bästa match heller, även om det var roligt att vara tillbaka, säger Pär Lindholm till C More.