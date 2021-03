Brynäs vann ångestmötet i Gävle – HV71 mot kvalspel

Våren 2017 gjorde HV71 och Brynäs upp om SM-guldet i en minnesvärd finalserie.

Lördagens match i Gävle handlade om klubbarnas existens i SHL.

Det såg länge ut som att Filip Sandbergs mål, två minuter in i andra perioden skulle ge tre mycket viktiga poäng till HV71.

Tog timeout – och avgjorde

Men med mindre än fem minuter kvar av den tredje perioden kom kvitteringen.

Brynäs Greg Scott sköt sitt åttonde, och sitt viktigaste, mål den här säsongen när han gjorde 1-1 bakom Hugo Alnefelt.

Sedan blev det inga fler mål under ordinarie tid.

Matchen gick till förlängning – och med 16 sekunder kvar så avgjorde Brynäs till 2-1 genom John Nyberg.

Målet föregicks av att Brynäs tog timeout, plockade ut målvakten Samuel Ersson och satsade på fyra spelare mot tre. En taktik som gick hem.

Målet är sannolikt det viktigaste som 24-årige Nyberg gjort i sin SHL-karriär.

– Vi tog timeout där, och gick igenom vad vi skulle göra. Vi skulle vinna tekningen och jag skulle driva på mål, och då la Anton Rödin pucken under hans klubba så jag får läget, det är så jäkla skönt, sa John Nyberg och log i C More.

Därmed två oerhört viktiga poäng för Brynäs, som nu klev över det nedre strecket i SHL-tabellen och har fördel mot de andra lagen i jakten på nytt kontrakt.

HV71 ser nu allt mer att få ställa in sig på negativt kvalspel. Laget har fyra matcher kvar att spela – men har nio poäng upp till Brynäs på rätt sida kvalstrecket.

Sedan HV71 åter klev upp i högsta serien 1985 har laget aldrig åkt ur densamma.