Johan Olofsson derbyhjälte för Malmö efter 20 raka straffmissar

Johan Olofsson hade redan missat två straffar när han klev in på isen för att slå kvällens tjugoförsta.

– Hade jag missat tre i rad vet jag inte vad jag hade gjort. Jag gick med lite mer fart och bestämde mig tidigt för att skjuta i stället för att dra. Efter att ha satt tredje så var man ju plötsligt het igen efter att ha varit kall.

Så pass het att han fick slå Malmös nästföljande straff. Även den i mål.

Rögle toppar fortfarande SHL-tabellen medan Malmö har sladdat i tabellens nedre regioner hela säsongen.

Men i derbytabellen är ängelholmarna underlägsna sina skånska rivaler. Rögle vann säsongens första men efter det har det nu blivit tre raka derbyförluster mot Malmö. Dessutom hade man sju raka segrar innan man tvingades till ett två veckor långt uppehåll eftersom coronasmitta kommit in i spelartruppen.

– Det ser helt okej ut för att inte ha spelat på nästan två veckor. Försvarspelet ganska bra, Ogge grym i mål. Lite kantigt offensivt. Vi släpper in lite för mycket skott på Ogge. Han håller oss kvar i matchen länge, säger Olofsson.

Oscar ”Ogge” Alsenfelt storspelade redan innan han räddade tio raka straffar. Det gjorde också hans kollega på andra sidan isen, Christoffer Rifalk.

Det tog nästan två perioder innan Malmö tog övertaget även i det här derbyt. Den här gången med en stor portion tur.

Pathrik Westerholms skott gick via skridskon på Röglöbacken Nicklas Hansson först i stolpen innan pucken studsade in via Christoffer Rifalks målvaktsskridsko. Det såg länge ut att kunna bli den där studspucken som skulle avgöra derbyt men en sen utvisning gav Rögle möjligheten att kvittera.

Läcker kvittering tog det till förlänging

Leon Bristedt styrde upp Adam Tambellinis skottpassning i krysset i powerplay med fem minuter kvar av matchen och tog den till förlängning.

Där fortsatte Alsenfelt att spika igen. Rögle hade flera lägen att få med sig extrapoängen utan att kunna överlista honom.

Innan det ofrivilliga tvåveckors-avbrottet hade Malmö man sju raka segrar. Nu har man åtta. Tangerat klubbrekord, senast man vann åtta raka matcher var säsongen 1991/92.

Fem poäng ner till Linköping i ”ingenmanslandet” som är elfteplatsen och som har hela fyra matcher mer spelade.