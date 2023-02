Serieledande Luleå studsade tillbaka direkt efter förlusten senast mot Brynäs då tabellfyran Modo besegrades med 5–0. Emma Nordin låg bakom segern då hon gjorde tre mål och spelade fram till ytterligare ett.

– Fina passningar och bra arbete tillsammans med mina fyra kamrater ute på planen. Då är det ganska enkelt och kul att spela, säger Emma Nordin i C More efter andra perioden.

Tillbaka på segerspåret

Efter en mållös första period inledde hon målskyttet, spelade fram till 3–0 och satte sedan 4–0 när hon tog sig in i slottet, dribblade och sköt in pucken i mål. Hon fullbordade sitt hattrick när hon satte 5–0 i slutet av matchen.

– Jag hatar att förlora så jag är inte så glad just nu. Åker man inte skridskor mot Luleå så blir det såhär och det är så himla tråkigt, säger Modos Lina Ljungblom i C More.

Innan måndagens förlust mot Brynäs hade Luleå vunnit elva raka matcher och nu är norrbottningarna tillbaka på segerspåret. Det finns chans till en ny seger mot Modo då lagen möts igen redan på fredag.