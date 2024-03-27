Ishockey

Josefin Bouveng är en av nyckelspelarna när Damkronorna ska spela ishockey-VM i USA. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Ishockey-VM damer 2024: Program och SVT:s sändningstider

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Damernas ishockey-VM 2024 avgörs i Utica i USA mellan den 3 och 14 april. I vår guide hittar du bland annat program, Damkronornas trupp och SVT:s sändningstider.

SÅ SÄNDER SVT FRÅN DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:

3 april:

17.00 – 17.55, Kunskapskanalen/Play: Danmark – Sverige.

17.55 – 19.30, SVT2/Play: Danmark – Sverige.

5 april:

17.00 – 17.55, Kunskapskanalen/Play: Sverige – Kina.

17.55 – 19.30, SVT2/Play: Sverige – Kina.

7 april:

17.00 – 19.30, SVT Play: Sverige – Japan.

8 april:

17.00 – 19.30, Kunskapskanalen/Play: Tyskland – Sverige.

11 april:

Kvartsfinal (preliminär)

Om Sverige spelar. Matchstart: 16.00, 19.30, 23.00 eller 02.30.

13 april:

17.00 – 19.30, SVT Play: Placeringsmatch (om Sverige spelar)

21.00 – 23.30, SVT Play: Semifinal 1

21.00 – 23.30, SVT24/Play: Semifinal 1

01.00 – 03.30, SVT Play: Semifinal 2

14 april:

19.00 – 21.30, SVT Play: Bronsmatch.

23.00 – 01.30, SVT2/Play: Final.

Kommentator: Chris Härenstam.

Expert: Maria Rooth.

Här hittar du allt om damernas ishockey-VM i SVT Play >>

GRUPPERNA I DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:

Grupp A:

Kanada

Tjeckien

Schweiz

USA

Grupp B:

Kina

Danmark

Tyskland

Japan

Sverige

SAMTLIGA MATCHER I DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:

3 april:

Danmark – Sverige (17.00)

Finland – Tjeckien (21.00)

USA – Schweiz (01.00)

4 april:

Kina – Japan (17.00)

Danmark – Tyskland (21.00)

Kanada – Finland (01.00)

5 april:

Sverige – Kina (17.00)

Schweiz – Kanada (21.00)

Tjeckien – USA (01.00)

6 april:

Japan – Tyskland (21.00)

Finland – USA (01.00)

7 april:

Sverige – Japan (17.00)

Kanada – Tjeckien (21.00)

Kina – Danmark (01.00)

8 april:

Tyskland – Sverige (17.00)

Schweiz – Finland (21.00)

USA – Kanada (01.00)

9 april:

Tyskland – Kina (17.00)

Tjeckien – Schweiz (21.00)

Japan – Danmark (01.00)

11 april:

Kvartsfinal 1 (16.00)

Kvartsfinal 2 (19.30)

Kvartsfinal 3 (23.00)

Kvartsfinal 4 (02.30)

13 april:

Semifinal 1 (21.00)

Semifinal 2 (01.00)

14 april:

Bronsmatch (19.00)

Final (23.00)

DAMKRONORNAS TRUPP TILL ISHOCKEY-VM 2024:

Målvakter:

Emma Söderberg (Boston)

Ida Boman (Djurgården)

Tindra Holm (Long Island University).

Backar:

Linnéa Andersson (Modo)

Mira Jungåker (HV71)

Emma Forsgren (Djurgården)

Maja Nylén Persson (Brynäs)

Ida Karlsson (University of Minnesota-Duluth)

Paula Bergström (do)

Anna Kjellbin (Luleå).

Forwards:

Hilda Svensson (HV71)

Josefin Bouveng (University of Minnesota)

Wilma Sundin (Modo)

Sofie Lundin (Frölunda)

Sara Hjalmarsson (Linköping)

Lova Blom (Linköping)

Hanna Thuvik (Brynäs)

Thea Johansson (Mercyhurst University)

Ebba Hedqvist (Modo)

Lina Ljungblom (Modo)

Hanna Olsson (Frölunda)

Felizia Wikner Zienkiewicz (Frölunda)

Mira Hallin (Modo)

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Hör Maria Rooths tankar om Damkronornas VM-trupp. Foto: Bildbyrån/SVT

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