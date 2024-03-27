SÅ SÄNDER SVT FRÅN DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:
3 april:
17.00 – 17.55, Kunskapskanalen/Play: Danmark – Sverige.
17.55 – 19.30, SVT2/Play: Danmark – Sverige.
5 april:
17.00 – 17.55, Kunskapskanalen/Play: Sverige – Kina.
17.55 – 19.30, SVT2/Play: Sverige – Kina.
7 april:
17.00 – 19.30, SVT Play: Sverige – Japan.
8 april:
17.00 – 19.30, Kunskapskanalen/Play: Tyskland – Sverige.
11 april:
Kvartsfinal (preliminär)
Om Sverige spelar. Matchstart: 16.00, 19.30, 23.00 eller 02.30.
13 april:
17.00 – 19.30, SVT Play: Placeringsmatch (om Sverige spelar)
21.00 – 23.30, SVT Play: Semifinal 1
21.00 – 23.30, SVT24/Play: Semifinal 1
01.00 – 03.30, SVT Play: Semifinal 2
14 april:
19.00 – 21.30, SVT Play: Bronsmatch.
23.00 – 01.30, SVT2/Play: Final.
Kommentator: Chris Härenstam.
Expert: Maria Rooth.
Här hittar du allt om damernas ishockey-VM i SVT Play >>
GRUPPERNA I DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:
Grupp A:
Kanada
Tjeckien
Schweiz
USA
Grupp B:
Kina
Danmark
Tyskland
Japan
Sverige
SAMTLIGA MATCHER I DAMERNAS ISHOCKEY-VM 2024:
3 april:
Danmark – Sverige (17.00)
Finland – Tjeckien (21.00)
USA – Schweiz (01.00)
4 april:
Kina – Japan (17.00)
Danmark – Tyskland (21.00)
Kanada – Finland (01.00)
5 april:
Sverige – Kina (17.00)
Schweiz – Kanada (21.00)
Tjeckien – USA (01.00)
6 april:
Japan – Tyskland (21.00)
Finland – USA (01.00)
7 april:
Sverige – Japan (17.00)
Kanada – Tjeckien (21.00)
Kina – Danmark (01.00)
8 april:
Tyskland – Sverige (17.00)
Schweiz – Finland (21.00)
USA – Kanada (01.00)
9 april:
Tyskland – Kina (17.00)
Tjeckien – Schweiz (21.00)
Japan – Danmark (01.00)
11 april:
Kvartsfinal 1 (16.00)
Kvartsfinal 2 (19.30)
Kvartsfinal 3 (23.00)
Kvartsfinal 4 (02.30)
13 april:
Semifinal 1 (21.00)
Semifinal 2 (01.00)
14 april:
Bronsmatch (19.00)
Final (23.00)
DAMKRONORNAS TRUPP TILL ISHOCKEY-VM 2024:
Målvakter:
Emma Söderberg (Boston)
Ida Boman (Djurgården)
Tindra Holm (Long Island University).
Backar:
Linnéa Andersson (Modo)
Mira Jungåker (HV71)
Emma Forsgren (Djurgården)
Maja Nylén Persson (Brynäs)
Ida Karlsson (University of Minnesota-Duluth)
Paula Bergström (do)
Anna Kjellbin (Luleå).
Forwards:
Hilda Svensson (HV71)
Josefin Bouveng (University of Minnesota)
Wilma Sundin (Modo)
Sofie Lundin (Frölunda)
Sara Hjalmarsson (Linköping)
Lova Blom (Linköping)
Hanna Thuvik (Brynäs)
Thea Johansson (Mercyhurst University)
Ebba Hedqvist (Modo)
Lina Ljungblom (Modo)
Hanna Olsson (Frölunda)
Felizia Wikner Zienkiewicz (Frölunda)
Mira Hallin (Modo)