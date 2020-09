Islanders klamrar sig kvar efter rysare

De två lagen bjöd tv-tittarna på valuta för pengarna i en nagelbitare till match. Det bjöds inte på särskilt många mål, men en hel del försök och dramatik.

New York Islanders, piskade att vinna, tog ledningen i den första perioden via Ryan Pulock. Tampa Bay kvitterade i den andra, via ett välplacerat skott från Victor Hedmans klubba efter att Islandersmålvakten Andrej Vasilevskij släppte en retur i ett rappt Tampa-anfall.

Målet var backklippans åttonde i slutspelet.

Matchen gick sedan till förlängning, och det krävdes en och en halv förlängningsperiod för att avgöra. Hedman – som slet och fanns överallt på isen – hade ett par hyfsade chanser att avgöra, och utsågs sedermera till matchens näst bäste spelare.

Hedman: ”Borde skjutit mer”

Efter drygt 30 minuters förlängningsspel misslyckades Tampas Kevin Shattenkirk med ett skott i offensiv zon. Islanders Anders Lee tog chansen, skrinnade fram och passade säkert till Jordan Eberle, som fick bli matchhjälte.

– Tufft, men det viktiga är hur man svarar på sådana här smällar och jag är inte orolig över reaktionen i den här gruppen, säger Hedman på presskonferensen efter matchen.

– Vi spelade bra redan ikväll och hade gott om chanser att avgöra, men vi borde antagligen ha skjutit lite mer.

Matchen slutade därmed 2-1 till Islanders. Tampa Bay leder matchserien med 3–2 i bäst av sju. Nästa match spelas natt mot fredag, och Hedman tycker att det finns en del att ta med sig till det mötet.

Vinnaren möter Dallas i final.