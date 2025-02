Se USA:s storstjärna Jack Hughes bjuda in Trump i spelaren ovan.

Four Nations-finalen under natten till fredag kommer att handla om mer än bara ishockey. Inte minst sedan Donald Trump bjudits in till matchen.

– Vi skulle älska att ha president Trump i publiken, sade USA:s lagledare Bill Guerin tidigare till Fox News.

Det har i allra högsta grad beskrivits som att politiken ”spiller över” på idrotten.

– Jag tror att det fanns en politisk del i det, förkunnade Guerin.

Cale Makar: ”Diskuteras”

Snacket har inte undgått Kanadas stjärnback Cale Makar.

– Utifrån diskuteras det antagligen. Det tror jag. Men vi oroar oss inte för sådant. Vi vill vinna ishockeymatcher och besegra USA, säger han.

Lagkamraten Anthony Cirelli ”vill fokusera på att spela ishockey” och får medhåll av USA:s Auston Matthews.

– Vi fokuserar bara på att spela hockey, en stor match... det som pågår på utsidan har jag inte mycket att säga om. Mitt fokus är på matchen, säger Matthews.

Kanadas stjärna: Backar inte mot USA

Förväntar du dig en lika intensiv match som senast?

– Det kommer vara fysiskt och passionerat. Jag vet inte vad kristallkulan kommer att visa. Men vi måste vara redo att köra från start.

Lagkamraten Jack Hughes har höga förväntningar på matchen i TD Garden, Boston.

– Det kommer bli galet. Samma energi, samma fysik, samma snabbhet och mer därtill! Jag vet att de vill ta revansch ovh ser verkligen framemot att möta dem igen.

Den här gången kommer Kanada vara redo att bjuda upp till dans.

– Vi backar inte undan. Det var elektriskt sist, det blir säkert det igen. Det får igång supportrarna och lagen i båsen, säger Anthony Cirelli.

Matchen spelas 02.00 natten till fredag.