Jonathan Pudas får göra debut i Tre Kronor

Euro Hockey Tour-turneringen spelas i Globen mellan den 6 och 9 februari. I turneringen på hemmaplan får Skellefteåbacken Jonathan Pudas debutera.

– En spelare som har kommit upp jättemånga gånger, men inte lyckas ta sig in i truppen. Nu kände vi att han höjt sin nivå i spelet som varit på en hög och jämn nivå. Jonathan har spelet med puck, men jag tycker han också tävlar i spelet utan puck. Det ska bli spännande se Pudas hos oss, säger Johan Garpenlöv under presskonferensen.

Mario Kempe, som spelade VM i fjol, gör sin första Euro Hockey Tour för säsongen. Under säsongen kom han till KHL-klubben CSKA Moskva från Arizona Coyotes organisation.

– Han gjorde ett stort avtryck under VM-turneringen i Slovakien. Han kom hem under hösten, men då lät jag honom vara. Nu är han inne i spelet på stor rink och han vet hur vi spelar. Jag ser fram emot få in honom i laget då han kan spela på alla forwardspositioner, säger Garpenlöv.

”Känns riktigt spännande”

Turneringen är säsongens tredje för Tre Kronor och Johan Garpenlöv som gör sin första säsong som förbundskapten. Första turneringen förlorade laget alla tre matcher, men den förra spelade Tre Kronor upp sig och vann turneringen.

– Det känns riktigt spännande. Vi som ledarteam har tagit stora kliv och även som lag. Senaste turneringen fokuserade vi på starterna av matcherna som inte var bra i Finland, säger Johan Garpenlöv.

Så här sänder SVT från landslagsturneringen i Globen

Se hela Tre Kronors trupp i faktarutan nedan.