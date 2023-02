Det är ytterst tätt i kampen om de sista slutspelsplatserna i SHL. Inför kvällens match mellan Luleå och HV71 låg Luleå på elfte plats, på samma målskillnad men med färre gjorda mål än Rögle på den sista slutspelsplatsen.

Och det såg ut som att straffar skulle avgöra om Luleå skulle vinna och därmed klättra förbi Rögle och Linköping.

Två mål av Honka

Men efter att Jack Connolly vunnit en tekning och spelat fram till den finländske backen Julius Honka fick Luleå med sig extrapoängen utan straffar. Honkas skott gick nämligen förbi Joni Ortio i Rögle-målet, och Honka kunde både fira sitt andra mål för kvällen och två poäng till Luleå.

– Jack gjorde ett bra jobb. Han läste pucken och visste att jag skulle vara där. Det var bara att skjuta. Jag är glad att den gick in, det var en väldigt viktig poäng för oss, säger Honka till C More.

Luleås seger var rättvis. I en match som inte var någon av säsongens bättre från något av lagen var hemmalaget det bättre laget sett över 60 minuter.