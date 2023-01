Det blev förvisso seger i förlängning senast mot Färjestad. Men Luleå har haft en tung säsong i SHL så här långt. Under lördagseftermiddagen förlorade laget på nytt, när serieledarna Växjö kom på besök.

Ledningsmålet kom med bara 30 sekunder kvar att spela av den första perioden. Keegan Lowe slog till med ett långskott, som Oscar Engsund olyckligt styrde in i eget mål.

”Sådan oflyt vi har”

– Det är sådan oflyt vi har just nu. Det är bara bita ihop och köra, säger Engsund till C More.

Efter en mållös mittperiod kom kvitteringen i den tredje. Julius Honka avancerade mot mål innan han satte dit 1–1. Hemmalagets glädje blev dock kortvarig, då Växjö återtog ledningen några minuter senare. Tobias Rieder gjorde 2–1-målet i matchen.

Kritiserar domslutet

Bortalaget utökade sedan genom Joel Kellman, och 3–1 blev matchens sista mål.

– Tyvärr straffas vi av en tveksam utvisning och vi lyckas inte hålla tätt. Det blev avgörande till sist, säger Luleå-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund om utvisningen på Juhani Tyrväinen i den tredje perioden.

Luleå, som tog sig till SM-final förra säsongen, ligger nu på elfte plats i SHL. Samtidigt leder Växjö tabellen, med sex poäng ner till tvåan Skellefteå.

– Det känns bra att göra mål och vinna matchen, säger Tobias Rieder.