NHL är väldigt drabbat av coronavirusets spridning just nu med många inställda matcher och spelare som inte kan delta.

En match som ändå spelades var Dallas match mot Chicago Blackhawks. I den bröt hemmalaget en fem matcher lång förlustsvit.

Matchen började på ett tråkigt sätt då Dallas-centern Tanner Kero fick föras av isen och till sjukhus för undersökning efter en tackling av Brett Connelly.

– Det var ett skrämmande sätt att inleda matchen, men jag hörde att han är okej. Tacka gud. Det känns bra att vinna för honom. säger Klingberg.

Chicago-spelaren fick matchstraff och fem minuter för interference. Under det efterföljande numerära överläget gjorde veteranen Joe Pavelski två mål och förde upp Dallas i en 2-0-ledning. Det första var på assist av Klingberg.

Chicago lyckades ändå jobba sig in i matchen och tog den till förlängning. Drygt två minuter in i den fick Klingberg pucken av finländaren Roope Hintz och sköt in segermålet.

Stjärnbacken har haft en något tuff inledning på säsongen och det här var hans första mål. Sammanlagt står han nu på 13 poäng på 23 matcher.

