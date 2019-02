Kritiserar uppmärksammade firandet: ”Hör inte hemma i NHL”

Carolina Hurricanes gör en stark säsong i Metropolitan och har häng på en slutspelsplats med 21 omgångar kvar av grundserien. Ett slutspel klubben inte spelat i sedan 2009.

Men under den här säsongen så är det något annat som fått stor uppmärksamhet.

När laget segrar på hemmaplan i PVC Arena har spelarna gjort det till en tradition att fira på ett lite annorlunda sätt.

Senaste i raden är bland annat att spelarna lekte att de spelade baseball med varandra ute på isen tidigare har de även kört den numer klassiska ”Vulkanen” som de isländska fansen gjorde under fotbolls-EM 2016.

Men alla uppskattar inte Hurricanes kreativ firanden.

Håller med NHL-experten

Förra veckan kritiserade den kontroversielle NHL-experten Don Cherry – numera i tv-programmet ”Hockey Night in Canada” – att han tycker spelarna skämmer ut sig.

– Jag tycker att de är riktiga idioter (bunch of jerks, något som sedermera blev upptryckta tröjor) och jag hoppas att de inte gör så här i slutspelet. Det är ett skämt, sa han bland annat.

Under matchen New York Rangers-New Jersey Devils, som sändes i SVT som ”månadens match” under lördagskvällen, tog experterna Mikael Renberg och Jonas Andersson Don Cherrys parti. Åtminstone delvis.

– Jag vill inte döma för hårt. Är det för det här folk kommer och tittar på ishockey, så okej. Men det jag tycker är viktigt är att man absolut försöker undvika att håna motståndaren och ibland känns det litegrann som att man gör saker så långt bort från själva spelet. Jag går och tittar på ishockey för att se själva matchen. Hur man jublar efteråt är egentligen helt oväsentligt för mig, säger Mikael Renberg.

– Don Cherry är ju ultrakonservativ med det här, men för mig är inte det här NHL. Jag tycker inte riktigt att det hör hemma på isen. Man kan göra det i omklädningsrummet efteråt eller någonting. Men personligen för mig tycker jag inte det hör hemma eller stärker produkten NHL. Snarare tvärtom, menar Andersson.