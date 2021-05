Lagkamraten: ”Mår bra men är chockad”

I förra veckan häktades en spelare i Brynäs misstänkt för våldtäkt och misshandel. Ett par dagar senare anhölls en annan spelare från samma klubb, misstänkt för våldtäkt och som under onsdagen också häktades.

SVT Sport har varit i kontakt med en lagkamrat till de båda Brynässpelarna som ger sin syn på allt som just nu händer i föreningen.

– Jag mår bra men är lite chockad, säger han.

Hur mår de andra spelarna i laget?

– Svårt för mig att svara på hur de andra i laget mår men av den bild jag fått så är deras reaktion densamma som min.

”Tänker att det inte kan vara sant”

Lagkamraten säger att det är svårt att ta in det faktum att två spelare från Brynäs sitter häktade misstänkta för våldtäkt.

– Återigen chockad. Man tänker att det inte kan vara sant. Dem är misstänkta för brott jag inte står bakom men jag vill ändå ha respekt för den juridiska processen först.

Har du varit i kontakt med någon av dem?

– Nej, jag har inte varit i kontakt med dem.

Var det här någonting ni pratade om under kvalet?

– Jag vet inte hur mycket Brynäs IF visste i frågan. Man får helt enkelt lita på att just där och då att sin arbetsgivare gör rätt. Jag som hockeyspelare hade inte en sekund över att tänka på något annat än att hålla kvar Brynäs IF i SHL.

Många har lämnat klubben

Brynäs överlevde kvalet mot HV71 och spelar i SHL även under kommande säsong. Men det är allt annat än lugnt i Gävleklubben.

Brynäs ordförande Jürgen Lorenz har lämnat sin post, likaså den tidigare klubbdirektören, Michael Campese. Tidigare i mars lämnade också sportchefen Michael Sundlöv som inte har ersatts.

Lagkamraten till de häktade Brynässpelarna som SVT Sport har varit i kontakt med medger att det är rörigt.

– Ja det är klart att det är rörigt, men jag är inte orolig. Vi kommer vara redo när pucken släpps nästa säsong, säger han.

KLIPP: Hör styrelseledamot Per-Johan Johansson (12/05-21)