Färjestad vände och vann mot formstarka Leksand

Leksand har sju vinster på de tio senaste matcherna och gick för en ny seger hemma mot Färjestad. Men gästerna från Karlstad, som haft en betydligt tyngre tid, ville dock annat och fixade en 3-2-seger. Färjestad bröt därmed sin fyra matcher långa förlustsvit.

– Förjävla skönt. Det har varit en tuff tid för oss efter nyår, så den här trepoängaren satt väldigt skönt, sade matchhjälten Victor Ejdsell.

Rörigt i Leksand

I mitten av den första perioden inleddes målskyttet när kanadensaren Carter Ashton gjorde 1-0 för Leksand.

Kvitteringen kom efter drygt tre minuter spelade av mittenperioden. När två Leksandsspelare körde ihop kunde Albert Johansson utnyttja situationen och lägga in pucken till 1-1.

– Det är lite hönsgård. Vi krockar med varandra och så är det öppen gata rakt in. Vi måste ta tag i spelet, säger Leksands Patrik Norén i C More efter andra perioden.

Första SHL-målet

Den sista perioden var också stökig för Leksand. Efter en rörig situation i Leksandsförsvaret kom Jacob Peterson fri och kunde ge Färjestad ledningen med 2-1.

Men med sex minuter kvar fixade Alexander Lundqvist en kvittering när han gjorde sitt första SHL-mål. Glädjen blev dock kortvarig. En minut senare tog Färjestad ledningen på nytt genom Victor Ejdsell. Man behöll sedan 3-2-ledningen matchen ut.

