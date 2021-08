Johan Franssons hälsning från sjuksängen: ”Jag är extremt tacksam”

Det var för nästan tre veckor sedan som Leksands Johan Fransson var med om en motorcykelolycka. Han ådrog sig då en överkroppsskada.

Efter att ha vårdats på Falu Lasarett flyttades han till Uppsala för undersökningen men backen är nu tillbaka på Falu Lasarett, därifrån har han skickat den första hälsningen sedan olyckan inträffade.

– Jag är extremt tacksam för alla hälsningar och all omtanke jag fått från våra vitblåa supportrar, från fans till andra lag och alla i min närhet. Just nu tar jag situationen dag för dag, och ser fram emot att få komma hem igen. Just nu är det svårt att säga hur lång tid rehabiliteringen kommer att ta, men ni ska veta att ert stöd underlättar väldigt mycket för mig och min familj, hälsar Johan Fransson på Leksands hemsida.

Det är alltså fortfarande oklart när han kan vara tillbaka på isen.

