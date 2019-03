Leksandskross mot AIK – rivalmöte väntar

– Vi spelar fantastiskt bra. Jobbar som ett lag och spelar både tråkigt och roligt om man kan säga så, säger David Rundqvist till C More.

Rundqvist som i den tredje perioden, efter att Leksand gjort 7-1 tvingades utgå efter en huvudtackling från AIK:s Jesper Frödén

– I ren frustration går han in. Nästan för att skada, säger experten Harald Lückner i C More.

Maxflyt

Både 1-1, 2–1 och 3-1 kom i numerärt överläge för Leksand. Daniel Gunnarsson gjorde två av målen genom tunga skott från blålinjen. Han kommenterade sedan Leksands powerplay i C More:

– Det fungerar bra just nu och har gått bättre ju längre säsongen har gått. Det är en nyckel.

Sedan erkände han att kvitteringsmålet handlade om mycket tur.

Tunga Leksandsavbräck

– Det var maxflyt när pucken studsade mot deras benskydd. Men pucken ska mot mål och det har vi pratat mycket om.

Den tredje perioden blev en transportsträcka mot segern för Leksand inför en euforisk hemmapublik och fiolmusik i högtalarna.

Det blev en kostsam seger för Leksand eftersom både Mattias Nilsson och Anton Karlsson fick utgå på grund av skador. Det är tunga avbräck för Leksand om de inte hinner tillfriskna till SHL-kvalet mot Mora, som börjar på torsdag.

Det är tredje året i rad som Leksand och Mora spelar om en plats i SHL.