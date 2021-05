Lettland chockade Kanada – vann med 2-0

Lettland var utspelat i den första perioden. Men med en sekund kvar av perioden var det trots allt Lettland som tog ledningen när Miks Indrasis, till vardags i KHL med Dinamo Riga, överlistade Darcy Kuemper i Kanadakassen.

I den andra perioden var det ett Kanada som pressade på för en kvittering. Men halvvägs in i perioden skulle istället Lettland utöka ledningen. Från distans skickade Ronalds Kenins in pucken mot mål, där Oskars Batna styrde in 2-0. Det var Batnas, som spelar i den franska ligan, första VM-mål i karriären.

Kanada pressade på och förde spelet totalt. Men puckarna ville inte förbi Matiss Kivlenieks i Lettlandskassen, och hemmanationen kunde fullborda skrällen och vinna med 2-0.

– Man såg det nästan komma. Mycket väl genomförd match. De spelar lugnt. Riktig gnethockey spelar de, säger SVT Sports expert Nils Ekman.

Segern var Lettlands första någonsin i VM mot Kanada.