Craig Schira hade just levererat en passning från egen zon när Örebros Emil Larsson mötte upp honom med en hård tackling. Schira kastades bakåt och slog sin rygg hårt mot sargkanten.

Efter att ha blivit liggandes på isen i över en minut kunde kanadensaren resa sig och ledas ut i omklädningsrummet och där har han blivit kvar sedan dess.

Enligt C More har Schira inte behövt föras till sjukhus, men han ska undersökas under fredagen.

Matchen vann Örebro med 4–1.