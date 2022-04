Efter förra matchens övertidsförlust studsade Luleå tillbaka och vann på hemmais. Luleås målvakt Joel Lassinantti fick dessutom revansch efter förra matchen när han i dag stod för en avgörande räddning.

Lagen klev i i den tredje perioden med ställningen 1-1. Luleå tog sedan ledningen med 2-1 med bara sex minuter kvar att spela genom Isac Brännström.

Med strax över två minuter kvar av perioden tar Örebro ut sin målvakt Jhonas Enroth och bortalaget sätter Luleå under hård press. Pressen resulterade i ett läge för Örebro att kvittera – men Lassinanttis storräddning höll kvar Luleå i ledningen.

Tack vare räddningen kunde Luleå istället utöka till 3-1 kort därefter och vinna matchen.

– Vi har kontroll på matchen även om vi inte får in pucken. Jag tycker vi äger matchen. Örebro är farliga och det gäller att man är med hela tiden som målvakt. De har luriga forwards, säger Joel Lassinantti till C More.

Hånades efter straffen

Även Örebrors målvakt Jhonas Enroth storspelade. Både kommentatorer och Örebro hyllar Enroths insats efter matchen som stod för en rad räddningar.

– Han är grym, han är grym. Han gör inte en dålig match, säger lagkamraten Oliver Eklind.

Bland annat räddade Enroth en straff av Luleås målkanon Linus Omark i den andra perioden. Efter straffen säger Omark att Örebromålvakten hånade honom men Omark benmötte hånet.

– Jag sa att han var en t.ö.n.t, säger Linus Omark till C More.