Linköping tog fjärde raka segern

Efter sin tuffa säsong i bottenträsket av tabellen verkar Linköping fått upp farten ordentligt.

I takt med att de skadade spelarna börjat komma tillbaka hade laget radat upp tre raka vinster inför torsdagens hemmamöte mot serieledaren Rögle.

Tack vare de tre fullpoängarna lämnade östgötarna sistaplatsen och har klättrat upp som elva – vilket även bidragit att chansen till SM-slutspel ökat.

Men först och främst gäller att säkra ett nytt kontrakt utan att tvingas kvala och LHC snodde åt sig en viktig ledning i första perioden efter en styrning av Jaakko Rissanen i powerplay.

– Tre vinster i följd har inte inträffat tidigare den här säsongen, helt klart har vi fått en energiboost och ett stärkt självförtroende. Vi spelar tajt i mitten och kommer med bra fart in i anfallszonen, menade backen Mattias Bäckman i C More.

Islossning i andra

I andra perioden lossnade det rejält för Linköping – som satte inte mindre än tre mål mot en av de största favoriterna till SM-guldet.

Broc Little lyfte in 2–0, Taylor Morley styrde in 3–0, innan Rissanen blev tvåmålsskytt efter en läcker backhand i öppen kasse.

Samtidigt svarade målvakten David Rautio för flera vassa parader – speciellt på Brady Fergusons fria skottläge. Innan pausen tog sedan Ferguson revansch genom att reducera till 1–4.

”Kul på sistone”

– Det har inte varit någon enkel säsong. Men vi har haft kul på sistone, spelat bra och fått med oss resultaten. I dag är vi väldigt effektiva och har haft lite tur med de chanser vi fått, sade Rissanen i C More.

– Vi slår inte riktigt passningarna på bladen. Det känns som att vi inte riktigt är där heller, suckade Rögles lagkapten Mattias Sjögren.

Gästerna reducerade ytterligare i början av den tredje perioden genom SHL:s skyttekung Simon Ryfors – men Jarno Kärki avgjorde mötet genom att direkt efter näta till 5–2.

– Vi agerar samlat och kompakt defensivt, samtidigt som vi har en grym offensiv och är effektiva, sade David Rautio efter vinsten.