Linköping vände i ångestmötet mot Brynäs

Linköping låg fyra poäng före i tabellen, men med fyra matcher fler spelade än Brynäs som ligger på kvalplats.

En förlust hade med andra ord gjort situationen väldigt tuff för Linköping i kampen om säker mark i SHL.

Och det såg länge ut som om det skulle bli så. Brynäs såg ut att ha bra koll på matchen efter att de vänt 0-1 till 2-1. Men i tredje vände LHC matchen snabbt.

Direkt efter en tekning kunde Niko Ojamäki kvittera med ett skott i vänstra krysset, och bara en och en halv minut senare kom nästa mål från finländarens klubba. Den gången på en spelvändning där en släpandes Ojamäki fick pucken av Broc Little och sedan kunde överlista Samuel Ersson.

”Jag bryr mig inte om vem som gör mål”

Linköping vann till slut med 4-2 efter ett mål i tom bur. Och Nu har Linköping sju poängs marginal ned till Brynäs på kvalplats, men med fyra fler matcher spelade.

– Vi spelar bra som en grupp just nu. Alla vet vad som ska göras, det är lätt att spela nu, säger Ojamäki till C More.

Att det var just han som fick avgöra matchen var inte något som spelade stor roll för finländaren.

– Jag bryr mig inte om vem som gör mål. Det viktigaste är att laget vinner.