I torsdags tvingades Linköpings hemmamöte med Oskarshamn avbrytas på grund av isproblem. Men på lördagskvällen var LHC i farten igen – och tog tredje raka SHL-segern borta mot Örebro – i skräckarenan där östgötarna hade radat upp nio förluster och inte vunnit sedan januari 2017.

Första perioden var jämn i en nästintill slutsåld Behrn arena. Efter en dryg kvart fick gästerna utdelning i spel fem mot fyra när forwarden Henrik Törnqvist dundrar in första målet rakt upp i bortre krysset bakom Örebromålvakten Jhonas Enroth.

”Varit sorgebarn”

På frågan om det var viktigt att få utdelning i powerplay, svarade Jonas Junland:

-Ja det har ju varit ett sorgebarn från början av säsongen, men det känns som att vi har spelat väldigt bra i powerplay på slutet.

Efter drygt halva matchen kvitterade Örebroforwarden Linus Öberg när han var framme och högg på en målvaktsretur från Marcus Högberg.

Mål i tom bur

Men drygt 13 minuter in i tredje perioden styrde Linköpings kanadensiska forward Ben Maxwell in pucken i mål efter att den skickats in mot kassen. Misstänkt hög klubba, men målet godkändes efter videogranskning. I slutsekunderna kunde sedan Markus Ljungh sätta slutresultatet 3–1 i tom bur.

-Vi kommer hit och har en bra attityd. Vi startar matchen på ett bra sätt, har en jobbig period i andra, men i sista studsar pucken med oss. Vi var värda att vinna matchen i ordinarie tid. Vi är lite hungrigare runt motståndarnas kasse och förhoppningsvis ger det utdelning framöver också, sade Junland i C More.