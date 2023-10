Se situationen i spelaren ovan.

Det bortdömda målet i fråga kom i den andra perioden när ett distansskott hittade förbi Christoffer Rifalk i Rögles mål. Domarna ringde på det och kom fram till att just Linus Johansson hade för mycket kontakt med Rifalk.

Direkt när målet dömdes bort var lagkaptenen tydlig med sin åsikt. I pausen berättade han om sina tankar.

– Jag vet inte exakt vad reglerna säger. Men det klart man är starkare än backen där. Han trycker in mig i slutet så jag rör vid målvakten. Pinsamt att det inte blir mål. Jag blir ju inknuffad, sa han till TV4 Play.

Just det 2–1-målet fick inte vara kvar på resultattavlan, men serieledande Färjestad fick in ett nytt i den tredje perioden. Med 37 sekunder kvar av ordinarie tid fick Joakim Nygård in det matchvinnande målet.

En skön seger för Färjestad som innan detta hade tre raka övertidsförluster.