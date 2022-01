1995 – Thomas Steen, Winnipeg Jets

Centern Thomas Steen landade på 950 matcher för Winnipeg Jets. Han gjorde sin rookie-säsong för klubben 1981/82 och noterades då för 44 poäng. Totalt tillbringade han 14 år i NHL.

Winnipeg Jets 1981-1995.

2006 – Börje Salming, Toronto Maple Leafs

Kirunasonen blev förste svensk att hitta in i hockeyns ”Hall of Fame”. Börje Salming gjorde totalt 787 poäng i NHL, näst flest någonsin bland svenska backar i den amerikanska högstaligan. ”The King” tillbringade större delen av sin karriär i Toronto och ses som en av de främsta spelarna genom tiderna.

Toronto Maple Leafs 1973-1989.

Detroit Red Wings 1989-1990.

2010 – Markus Näslund, Vancouver Canucks

Den numera 48-årige Markus Näslund tilldelades Ted Lindsay Award 2003 efter att ha slagit till med 104 poäng under säsongen. Näslund blev också uttagen till NHL:s all-star lag tre säsonger i rad. Han var även kapten för Vancouver Canucks – där han spelade de flesta av sina matcher.

Pittsburgh Penguins 1993-1995.

Vancouver Canucks 1996-2008.

New York Rangers 2008-2009.

2011 – Peter Forsberg, Colorade Avalanche

Vänsterskytten Peter Forsberg har bland annat dubbla VM-guld och två Stanley Cup-titlar på kontot. Forwarden ses som en av de bästa svenskarna på sin position någonsin. Forsberg hade imponerande spelförståelse och var tekniskt begåvad. År 2003 tilldelades Forsberg Hart Trophy som NHL:s med värdefulle spelare och 2013 blev han invald i IIHF:s ”Hall of Fame”.

Quebec Nordiques 1995.

Colorado Avalanche, 1995-2004, 2007-2008, 2010-2011.

Philadelphia Flyers 2005-2007.

Nashville Predators 2007.

2012 – Mats Sundin, Toronto Maple Leafs

Född i Bromma i Stockholm. Svårslagen karriär i NHL. Mats ”Sudden” Sundin lämnade Toronto som klubbens bäste poängmakare genom tiderna. Han landade på 564 mål och 785 assist. Sundin är enda svensk att ta sig förbi 500 gjorda mål i NHL. 2012 valdes han in i hockeyns ”Hall of Fame”.

Québec Nordiques 1990-1994.

Toronto Maple Leafs 1995-2008.

Vancouver Canucks 2008-2009.

2012 – Kenny Jönsson, New York Islanders

Backen Kenny Jönsson var en komplett tvåvägsspelare med god skridskoåkning och storlek. Han kombinerade hårda skott med finurliga passningar. Jönsson hade en lång och framgångsrik karriär i New York Islanders, där han fick tröjan hissad.

Toronto Maple Leafs 1995-1996.

New York Islanders 1996-2004.

2014 – Nicklas Lidström, Detroit Red Wings

Under sin 20-åriga karriär kammade Nicklas Lidström hem Norris Trophy sju gånger och blev Stanley Cup-mästare vid fyra tillfällen. 2015 valdes han in i hockeyns ”Hall of Fame” och blev under sin tid förste europeiske försvarare att nå 1000 NHL-poäng.

Detroit Red Wings 1991-2012.

2016 – Daniel Alfredsson, Ottawa Senators

Det hela började med att Daniel Alfredssin tog hem Calder Trophy under sin rookie-säsong. Då bjöd han på 26 mål och 61 poäng. Ottawa-legendaren gjorde sedan 17 framgångsrika säsonger för klubben och noterades för 1108 poäng.

Ottawa Senators 1995-2013.

Detroit Red Wings 2013-2014.

2020 – Daniel Sedin, Vancouver Canucks

Ett extraordinärt skott och en fin blick för spelet. Daniel Sedin vann poängligan i NHL säsongen 2010/11 och fick motta Art Ross Trophy samt Ted Lindsay Award. Samma år gick hans Vancouver Canucks till Stanley Cup-final, där man föll mot Boston Bruins.

Vancouver Canucks 2000-2018.

2020 – Henrik Sedin, Vancouver Canucks

Den andra av de framgångsrika ”Sedinarna” är tvillingbrodern Henrik. Han tog, precis som Daniel, steget till Vancouver vid millennieskiftet och befäste senare sin position som legendar i klubben. Henrik Sedin är en speldirigent med god teknik som var skicklig offensivt och defensivt. Säsongen 2002/03 fick han motta Hart Memorial Trophy som NHL:s mest värdefulle spelare under grundserien.

Vancouver Canucks 2000-2018.

2022 – Henrik Lundqvist, New York Rangers

Han blir förste svensk att få tröjan upphissad i Madison Square Garden. Henrik Lundqvist är den målvakt i New York Rangers historia som har hållit nollan flest gånger. Han har dessutom flest vinster bland burväktarna i klubben genom tiderna. Han tilldelades Vezina Trophy, som NHL-säsongens bäste målvakt, 2012. Lundqvist tvingades, av medicinska skäl, avsluta karriären i fjol.

Under natten mot lördag hissas hans tröja med nummer 30.

– Det känns fantastiskt att få uppleva detta med vänner och familj på plats. Det blir ett minne för livet, sade Lundqvist till SVT Sport nyligen.

New York Rangers 2005-2020.

Washington 2020-2021 (inga matcher).