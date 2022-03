Efter en tung period med sju förluster på de åtta senaste omgångarna har Linköping helt plötsligt blivit inblandade i SHL:s bottenstrid.

Torsdagkvällens möte med bottengänget Timrå, som samlat en hel del poäng den senaste tiden, var med andra ord viktigt.

Något som Linköping verkar ha tagit fasta på. De inledde matchen klart bra och det kändes inte orättvist när Henrik Törnqvist skickade in 1-0 i mitten av den första perioden, snyggt framspelad av Vilmos Gallo.

Efter det fortsatte LHC att ösa på framåt. Broc Little, som gått poänglös i de nio senaste omgångarna, missade både ett och två frilägen i den andra perioden innan han till slut lyckades bryta den poänglösa sviten drygt sex minuter in i den tredje perioden efter att han petat in en retur i powerplay.

– Det var tur att pucken ramlade ner framför mig i målområdet, då kunde jag inte missa, säger Little till Cmore.

Två och en halv minut senare reducerade Timrå genom Sebastian Hartmann men närmare än så kom de aldrig.

– Det är såna här matcher vi förmodligen kommer att få spela resten av säsongen. Jag tycker vi gjorde en bra insats i kväll, alla bidrog, säger Little.