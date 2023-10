Svenske Lucas Raymond spelar med NHL:s två hetaste spelare i Alex DeBrincat och Dylan Larkin.

De är etta och tvåa i NHL:s poängliga efter att DeBrincat gjort hattrick mot Calgary och lagkaptenen Larkin noterats för 1+1.

– Allt går in just nu, men så kommer det inte att vara för all framtid. Jag får spela med Dylan och Lucas som ju är otroliga spelare, säger DeBrincat.

Lucas Raymond har inte haft samma poängmässiga succé som sina kedjekamrater, men i natt fick han alltså tre assistpoäng och är nu uppe på 1+4 på de inledande sex matcherna.

Detroit som lag har vunnit fem raka matcher efter att ha förlorat premiären mot New Jersey Devils.

– Det är bara sex matcher, men en svit blir mer märkbar då den är i början av en säsong, säger tränaren Derek Lalonde.

Se DeBrincats hattrick, med Raymonds assist, i spelaren ovan.