Blott tre omgångar återstår av SHL:s grundserie.

Kampen om de sista slutspelsplatserna är stenhård. Två av lagen som slåss om dem är Luleå och Linköping.

Linköping poänglöst

För båda lagen blev det jämna matcher på torsdagskvällen. Men medan Linköping fick med sig noll poäng från hemmamatchen mot Timrå (som vann med 2–1) fick Luleå i med sig två poäng från bortamatchen mot Skellefteå – eftersom att Einar Emanuelsson tryckt in sin egen retur i förlängningen och gett Luleå en 2–1-seger.

– Äntligen! Det har ju varit lite strul med målskyttet, så det var skönt att dra in den i det här viktiga läget, säger han till C More.

I och med de två poängen har Luleå nu tre poäng – och dessutom mycket bättre målskillnad – ner till LHC. De klättrar dessutom förbi Rögle, som förlorade mot Färjestad.

– Det är inte många matcher kvar, så det var skönt att få den här segern med sig, säger Einar Emanuelsson.

I Linköping, som alltså förlorade med 1–2 mot Timrå (en förlust som hade varit större ifall inte Marcus Högberg storspelat i LHC-målet) var det desto deppigare.

– Frustration och besvikelse är känslorna direkt efter matchen, säger Markus Ljungh till C More.

I toppen har Skellefteå kvar seriesegern, men i och med att Växjö vann med 3–0 hemma mot Oskarshamn leder de nu serien enbart tack vare bättre målskillnad. Men enligt Skellefteås Rickard Hugg råder det ingen tvekan om hur tabelltoppen kommer att se ut när serien är färdigspelad.

– Med Skellefteå AIK som etta, säger han till SVT Sport.

Här missar Rickard Hugg öppet mål mot Luleå