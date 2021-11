Luleå kom till spel med en uppåtgående formkurva. Inte minst tack vare backen Oscar Engsunds förvandling från defensiv back till poängspruta.

Ett ledningsmål redan efter 4.50 innebar förstås en drömstart på matchen för gästerna från Norrbotten. Målskytt för Luleå? Oscar Engsund, såklart.

– Jag får bra pass därute, då är det bara att klämma till dem. Den här säsongen går de in, sade Engsund till C More efter sitt åttonde mål för säsongen.

Luleåbacken säger sig inte ha gjort någon medveten förändring i sin spelstil.

– Jag kör på som jag brukar, i år har det blivit lite poäng också. Det är extra kul.

Växjö utjämnade

Bara ett par minuter senare utjämnade Växjö, genom Tobias Rieder. Därefter spelade smålänningarna två powerplay i tät följd, utan att lyckas ta ledningen.

I stället tog Luleå tillvara på sin enda möjlighet i powerplay under den inledande perioden. Jack Connolly var sist på pucken när gästerna återtog ledningen i matchen. I det läget såg regerande mästarlaget Växjö ut att vara på väg mot femte raka förlusten sedan landslagsuppehållet.

– Vi behöver slappna av och släppa loss, sade tränaren Sam Hallam i en pausintervju med C More.

Brännström segerskytt

Och nog såg Hallams spelare mer avslappnade ut efter första pausen, även om Luleå skapade den andra periodens allra bästa målchans. Linus Omark fick chansen på straff, men dribblade snarare bort sig själv än Växjös målvakt Adam Åhman.

I stället kvitterade Växjö en andra gång sedan Pontus Holmberg serverats ett perfekt skottläge av lagkamraten Tobias Rieder som snott pucken från Luleåspelare.

Matchen gick till förlängning där Isac Brännström avgjorde för Luleå efter bara 23 sekunders spel.

Luleå har nu tre raka segrar medan Växjö har förlorat fem raka matcher i SHL.