Krisen djupare i Linköping – förlorade mot Luleå

Luleå tog säsongens andra seger under ordinarie tid när laget vann mot Linköping med 4-1. Krisen är därmed allt djupare i Linköping, som fortfarande inte har en seger under ordinarie tid den här säsongen.

– Vi är inte tillräckligt bra i de heta områdena på banan, säger LHC-tränaren Bert Robertsson till C More.

Två lag i poängbehov möttes när Luleå, utan backen och lagkaptenen Erik Gustafsson som har tagit timeout av personliga skäl, och Linköping gjorde upp. Luleå startade piggast och fick straff redan efter tre och en halv minut. Jack Connolly lurade ned Jacob Johansson, men forwarden lade pucken utanför. Men Luleå skulle ändå ta ledningen sedan Petter Emanuelsson skickat in pucken med hemmalagets första skott på mål. Knappt två minuter senare utökade norrbottningarna när Jonas Berglund vispade in en retur på tennis. Joe Whitney drog till direkt och reducerade i powerplay, men Arttu Ilomäki gjorde sitt första SHL-mål, fram till 3-1 innan perioden var slut. Efter halva matchen drygade backen Fredrik Styrman ut ledningen till 4-1 sedan han tryckt till från blålinjen. Målet blev matchets sista och innebär att Linköping alltjämt är utan seger under ordinarie tid den här säsongen. – Vi är inte tillräckligt bra i de heta områdena på banan, säger LHC-tränaren Bert Robertsson till C More. Luleå HF 4 - 1 Linköping HC 3-1, 1-0, 0-0 Coop Norrbotten Arena, Luleå idag Publik: 4315 SHL