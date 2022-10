Efter en knackig start har Luleå fått upp ångan ordentligt i SHL.

Ikväll vann man med 2–0 mot Linköping. Isac Brännström behövde inte ens fem minuter innan han pricksköt in 1–0 i powerplay.

– Det var ett bra spel, jag fick ganska mycket yta, kunde komma in och ta ett skott. Jag såg först inte att den gick in, säger Brännström till C More.

Men forwarden var osäker på om han skulle få behålla målet.

– Jag vet inte om Tyrväinen (Juhani) var på den. Han var ganska säker på att han var det. Det ser ut som att den nuddade honom, säger Brännström.

Målet fråntogs också Brännström i periodvilan efter att en minimal touch från lagkamraten Juhani Tyrväinen hittats.

Jesper Sellgren spikade sedan slutresultatet till 2–0 efter mål i öppen kasse.